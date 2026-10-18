(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 18 OTT - Vino protagonista con Gustatus a Orbetello con la 21/a edizione dal 29 ottobre all'1 novembre e che, al suo interno, contiene un progetto speciale tutto dedicato alla filiera vitivinicola di Maremma. Saranno proposte 160 etichette del territorio, occasione unica per far conoscere aziende, vitigni e diverse espressioni del territorio.

Il primo giorno, giovedì 29 ottobre, l'appuntamento è con 'Sfumature d'Ansonica', dedicato a uno dei vitigni più rappresentativi della costa maremmana, fortemente legato al mare e alla tradizione vitivinicola locale e che inaugurerà, di fatto, il 'Progetto Vino'. Il programma si completerà il 2 novembre con un evento B2B riservato agli operatori horeca (alberghi e ristorazione), pensato per favorire l'incontro diretto tra produttori, ristoratori, enoteche e professionisti dell'ospitalità.

"Per raccontare la Maremma a 360 gradi - sottolinea l'assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali - è fondamentale passare anche dai suoi vini, filiera sinonimo di storie di inestimabile valore produttivo e culturale, un contenitore che al suo interno racchiude tradizioni che hanno resistito al tempo".

Per l'esperto Emiliano Leuti "l'obiettivo principale è raccontare i vini del territorio a partire dal vitigno autoctono, l'Ansonica. Poi, oltre alla Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, possiamo annunciare la presenza della Cantina di Pitigliano, produttore del primo vino bianco che ha ottenuto in Toscana la denominazione d'origine controllata (Doc)". (ANSA).

