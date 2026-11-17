(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Non tutto ciò che arriva nel calice, nasce dalla vite. È da questa prospettiva che si è concretizzato "Cerisé", il nuovo progetto firmato Ca' Rugate, azienda vitivinicola veronese guidata dall'enologo Michele Tessari.

"Cerisé" è il nuovo sidro artigianale di ciliegie, prodotto dalla cantina veronese a conduzione biologica. "Abbiamo scelto di valorizzare le ciliegie coltivate nei nostri terreni" racconta l'imprenditore "attraverso una lavorazione ispirata alla tradizione dei sidri artigianali, qui in Val d'Alpone nel territorio di Montecchia di Crosara". Qui la coltivazione delle ciliegie ha radici antiche, convivendo da secoli con la viticoltura e l'olivicoltura. "Cerisé, con appena 5 gradi alcolici" prosegue Tessari "s'inserisce nel mondo delle bevande low alcool, offrendo un'alternativa al vino e ad altre proposte alcoliche più strutturate, senza rinunciare alla centralità della materia prima e alla sua provenienza. Servito tra gli 8 e i 10 °C, può accompagnare un aperitivo con ostriche e crudi di mare, ma anche trovare spazio accanto a preparazioni speziate, formaggi stagionati e piatti della cucina contemporanea. Fino ad arrivare al cioccolato fondente, in un percorso di abbinamenti che valorizza la sua versatilità gastronomica". (ANSA).

