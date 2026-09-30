T - Premiato a Roma da Istituto Grandi Marchi, con l'annuale appuntamento dedicato al riconoscimento internazionale ai grandi protagonisti della comunicazione del settore vino, Daniele Cernilli, per l'impegno, la professionalità e la dedizione profusa nella divulgazione e promozione dell'originalità, della potenzialità e delle eccellenze territoriali del vino italiano. Cernilli è il primo italiano che riceve il premio dall'associazione vitivinicola dopo l'avvenuto riconoscimento assegnato a Burton Anderson, Jens Priewe, Monica Larner, James Suckling e Isao Miyajima.



Cernilli - informa una nota - co-fondatore del Gambero Rosso e dal 2011 responsabile del progetto editoriale DoctorWine, è uno dei principali punti di riferimento del giornalismo del comparto, con alle spalle una carriera lunga oltre quarant'anni da esperto enologico di fama internazionale". "Conferire quest'anno - afferma Piero Mastroberardino, presidente di Istituto Grandi Marchi - il riconoscimento a Daniele Cernilli significa rendere omaggio a una figura che ha scritto e continua a scrivere la storia del vino italiano".

"Sono particolarmente felice - commenta Daniele Cernilli - e onorato di ricevere questo premio. Negli anni ho avuto la fortuna di raccontare un mondo, quello del vino italiano, che ho visto crescere, cambiare e conquistare una considerazione sempre maggiore nel panorama internazionale" (ANSA).

