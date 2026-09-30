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(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il top del top enologico made in Italy secondo la redazione di Bibenda, alla luce delle degustazioni di vino effettuate per l'edizione 2027 della guida.
In anteprima designati oggi dagli esperti della Fondazione italiana Sommelier (Fis), presieduta da Franco Maria Ricci, dieci vini che "restano nella mente, nell'anima e nel cuore.
Vini che non si dimenticano". Di fatto i portabandiera della cultura enoica celebrata ogni anno con la festosa cerimonia di premiazione a Roma, presso la sede ospitata dal Cavalieri Hilton, quest'anno in programma il 28 novembre alla presenza di tutti i produttori meritevoli della votazione più alta, i Cinque Grappoli.
Una top ten che delinea anche i distretti vitivinicoli d'eccellenza lungo la Penisola: - dal Piemonte Barolo Villero 2022 Arnaldo Rivera; Alto Adige Bianco Grande Cuvée Beyond The Clouds 2023 di Elena Walch; Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2025 Venica & Venica; Soave Classico La Rocca 2024 di Pieropan; Val d'Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2023 di Petrolo; Il Pollenza 2023 de Il Pollenza; Habemus Etichetta Bianca 2024 San Giovenale; Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2022 di Cantine Antonio Caggiano; Gioia del Colle Primitivo Senatore 2023 di Coppi; Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2021 di Benanti. (ANSA).