(ANSA) - ROMA, 08 NOV - La Valpolicella nel bicchiere. Ma quello che non ti aspetti è la location: né cantina né locanda, semplicemente Vigna800. Si tratta della nuova veste voluta dal vignaiolo Gianfranco Elampini, titolare della cantina Vigna800 e proprietario della struttura che ospitava il precedente ristorante "Locanda '800". La struttura è ubicata in località Moron, nel Comune di Negrar, cuore della Valpolicella classica.

"Ho voluto racchiudere quelli che sono cantina e locanda in quello che, con la mia collaboratrice e socia Sofia Decarli, consideriamo un Unicum. Si tratta di una cantina con locanda.

Qui collochiamo al centro i nostri vini, abbinandoli alla cucina del territorio con il piacere del tempo da trascorrere insieme» spiega l'imprenditore non nuovo a esperienze in questo settore".

Qui il vino si scopre, si capisce, si vive e racconta il territorio che ha alle sue spalle. "Come un immancabile ospite, il vino caratterizza i nostri menù degustazione - evidenzia Sofia - in primis quello della Valpolicella prodotto da Vigna800 e con la possibilità di degustare anche vini di alcune selezionate cantine del territorio italiano". Dalla cucina escono, tra l'altro, primi con pasta fatta in casa, pasta e fasoi, fegato alla veneziana, faraona, brasato. Accompagnati ed esaltati, a seconda della pietanza, dai vini di Vigna800 nel segno della tradizione: da quelli classici della Valpolicella agli immancabili spumante Rosè e bianco di Garganega. (ANSA).

