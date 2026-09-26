- Dal 28 settembre al primo ottobre una delegazione di undici storiche maison dello Champagne sarà ospite a Verona per confrontarsi, visitando la Valpolicella, per confrontarsi direttamente con aziende produttrici di Amarone e approfondire la conoscenza di uno dei paesaggi vitivinicoli più rappresentativi d'Italia.

Promosso da Famiglie Storiche e Trésors de Champagne, l'incontro nasce dalla volontà di mettere in dialogo due associazioni accomunate da numerose affinità. Da una parte le tredici aziende riunite in Famiglie Storiche, dall'altra le maison che compongono Trésors de Champagne: realtà diverse per geografia e tradizioni enologiche, ma unite dalla stessa filosofia produttiva. In entrambe le esperienze la famiglia rappresenta il cuore dell'impresa, mentre il vigneto e il territorio costituiscono il punto di partenza di ogni scelta. Un modello che privilegia continuità, attenzione alla qualità e rispetto delle specificità locali rispetto a logiche produttive standardizzate, una sinergia di valori che rendono le due associazioni custodi di una tradizione tramandata di generazione in generazione.

Fondata nel 2009, l'Associazione Famiglie Storiche riunisce oggi tredici prestigiose aziende vitivinicole della Valpolicella: Allegrini, Begali, Bertani, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre D'Orti e Zenato. "I produttori della Valpolicella e quelli dello Champagne si trovano oggi ad affrontare sfide sempre più simili - osserva Luca Speri, presidente di Famiglie Storiche - In un contesto globale caratterizzato dalla crescente standardizzazione dell'offerta, dalla diffusione di imitazioni e da una pressione sempre maggiore verso modelli orientati esclusivamente ai volumi e alla redditività, entrambe le associazioni rivendicano il valore dell'autenticità come elemento distintivo e irrinunciabile. Oggi più che mai è importante creare occasioni di dialogo tra chi crede che identità e qualità debbano rimanere al centro del futuro del vino".

La delegazione francese sarà composta da rappresentanti di Domaine Gaston Chiquet, Domaine Jules Lassalle, Domaine Duménil, Domaine Grongnet, Domaine Forget Chemin, Domaine Morel, Domaine Pertois Moriset, Domaine Bara, Domaine Roland Champion, Domaine Hervieux e Domaine Charlier. Durante il soggiorno avranno l'opportunità di visitare alcune delle aziende associate a Famiglie Storiche, tra cui Masi, Allegrini, Brigaldara, Musella e Bertani. (ANSA).

