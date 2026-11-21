(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 21 NOV - "Il 2026 si è aperto con forti difficoltà per il vino italiano sui mercati internazionali, ma i segnali più recenti indicano un miglioramento, con una flessione che si è ridotta". Lo ha detto il presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas, intervenuto in videocollegamento alla terza giornata di Benvenuto Brunello, a Montalcino (Siena).

"In uno scenario segnato da guerre, dazi e cambiamenti nelle abitudini di consumo, i dati vanno letti con cautela - ha aggiunto Zoppas -: dietro questi numeri c'è soprattutto il grande lavoro delle imprese, impegnate a difendere le proprie posizioni e a cercare nuove opportunità. È qui che la promozione di Ice, delle fiere e dei consorzi può fare la differenza".

Secondo il numero uno dell'Agenzia, "dobbiamo accelerare la diversificazione, cogliendo le opportunità che si aprono in mercati come Mercosur, India e Australia, prima che vengano occupati dai nostri concorrenti". In questa direzione, ha ricordato Zoppas, "si muove anche il Governo, che ha scelto di rafforzare le risorse destinate all'export del vino. L'obiettivo è raggiungere i veri decisori degli acquisti, dagli importatori ai buyer, fino ai sommelier, anche attraverso una comunicazione meno tecnica e più immediata, capace di riportare al centro il piacere e la semplicità del consumo di vino". (ANSA).

