- VICENZA - Vittoria dell'Asiago Dop contro Italian Sounding. Come informa oggi una nota della società vicentina, "la Corte d'Appello di Milano, con una sentenza del 25 settembre 2026, ha deciso a favore del Consorzio tutela formaggio Asiago la causa avviata nei confronti di Giuseppe Citterio Salumificio S.p.A. e Euro Foods Inc., società statunitense del gruppo. La Corte d'Appello - si legge -, per la provenienza non italiana del formaggio, ha riconosciuto come ingannevoli le caratteristiche del packaging e la comunicazione commerciale di un prodotto denominato "Sopressata & Asiago Cheese" a marchio Citterio commercializzato e pubblicizzato negli Stati Uniti".



Nella stessa nota viene precisato che "riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano del 15 maggio 2023 che aveva escluso la propria giurisdizione senza pronunciarsi nel merito, la Corte d'Appello milanese ha ritenuto di tutelare la Dop Asiago negli Stati Uniti attraverso l'applicazione della legge di quel Paese in materia di pubblicità ingannevole".



"Con l'aumento della presenza e della notorietà - conclude la nota - il Consorzio di Tutela ha adottato una politica di 'tolleranza zero' e un'attenzione particolare ai mercati esteri, fondamentali per la crescita della specialità e il contrasto all'Italian Sounding, ossia l'utilizzo di nomi, immagini, colori e riferimenti che richiamano l'italianità per promuovere prodotti che, in realtà, non hanno alcun legame con l'Italia".

(ANSA).

