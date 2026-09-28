(ANSA) - ROMA, 28 SET - Mercati internazionali, prezzi, consumi, import-export e prospettive per il grano duro. Sono stati questi i temi al centro della terza edizione del World Durum and Pasta Forum, che si è svolta a Roma, a Palazzo Brancaccio, riunendo i principali protagonisti della filiera italiana e internazionale. "Il confronto- informa una nota - ha preso le mosse dai numeri di un mercato globale della pasta secca che vale 14,6 miliardi di euro, con l'Europa ancora al centro degli equilibri mondiali e il Made in Italy protagonista sui mercati esteri". Secondo i dati rilevati in 60 Paesi nel mondo, nell'anno terminante il 28 giugno 2026, la crescita del mercato globale è del +0,8% rispetto all'anno precedente, per un totale di 6,9 milioni di tonnellate di pasta prodotte, anch'esse in lieve aumento (+0,4%).

L'Europa si conferma il principale mercato per la pasta secca, rappresentando circa la metà del totale e mostrando un ritorno alla crescita anche sul fronte dei volumi, che avanzano del +0,9%. L'area Asia Pacifico evidenzia una dinamica positiva, raggiungendo 1,1 miliardi di euro, in crescita del +2,3%. Più in generale, nella maggior parte dei Paesi analizzati si osservano segnali di recupero dei volumi, delineando uno scenario più favorevole rispetto all'anno precedente.

Gli analisti sottolineano che i principali brand italiani detengono circa un quarto del mercato della pasta secca al di fuori dei confini nazionali. "Un peso che diventa - sostengono nel particolare - ancora più significativo in alcuni mercati strategici, come gli Stati Uniti, dove la quota raggiunge circa il 42%. Nel 2026, la produzione italiana di grano duro - è segnalato dai ricercatori - è stata di circa 3,8 milioni di tonnellate a fronte di una macinazione complessiva di 6,5-6,8 milioni di tonnellate (media degli ultimi 5 anni). (ANSA).

