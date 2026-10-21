(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Con la Giornata Mondiale della Pasta (Worl Pasta Day) del 25 ottobre in programma una maratona social per festeggiare il piatto simbolo della condivisione: food lover, giornalisti, chef e blogger di tutto il mondo sono invitati a festeggiare cucinando il loro piatto di pasta del cuore, usando l'hashtag ufficiale #WorldPastaDay e menzionando gli account social di WeLovePasta.it (Fb / X / Ig). L'anno scorso sono stati pubblicati oltre 21 mila contenuti sui social con l'hashtag #WorldPastaDay, ispirati alla pasta. L'evento, giunto alla 28esima edizione, è promosso da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation e per questa edizione certifica il primato italiano di produzione di pasta a livello globale e la leadership per l'export. "La leadership italiana della pasta - commenta Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food - va ben oltre i risultati commerciali ma il contesto globale sta cambiando rapidamente e impone alle imprese di continuare a innovare e adattarsi a scenari sempre più complessi. La sfida è quindi preservare ciò che rende unica la pasta italiana, investendo al tempo stesso in ricerca, sostenibilità, tecnologie e nuove competenze. Il futuro della nostra leadership dipenderà dall'evoluzione dell'intero sistema, valorizzando le competenze costruite nel tempo e sviluppandone di nuove. Altrettanto importante è rafforzare l'integrazione tra i diversi attori della filiera, valorizzando le eccellenze produttive e sviluppando una visione industriale condivisa, capace di affrontare le sfide globali con maggiore solidità. La sfida dei prossimi anni sarà continuare a innovare senza perdere la nostra identità". (ANSA).

