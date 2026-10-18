(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "L'export totale del Made in Italy ha raggiunto i 643 miliardi di euro, con il traguardo fissato a quota 700 miliardi a cui l'agroalimentare contribuisce in maniera determinante con i suoi 72 miliardi. Davanti alle complessità internazionali e alle barriere tariffarie, sappiamo che gli imprenditori compiono sacrifici importanti. Stiamo lavorando per rafforzare quegli strumenti operativi che aiutano le aziende a vendere meglio e a generare sempre più valore all'estero". Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente dell'Agenzia Ice, in occasione dell'inaugurazione del Padiglione Italiano al Sial (Salone dell'Alimentazione) di Parigi.

"Essere qui con 700 imprese italiane su 8.000 espositori totali, di cui 218 accompagnate direttamente da Ice, è un segnale di enorme importanza - ha proseguito -. Il nostro obiettivo prioritario alla fiera è che le aziende riescano a fare business concreto". "Quest'anno - ha aggiunto Zoppas - abbiamo inoltre l'opportunità di aggiungere allo storytelling del nostro Made in Italy alimentare un elemento di straordinario prestigio: il riconoscimento della pratica della Cucina Italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco, un traguardo fortemente voluto dal Ministro Lollobrigida". (ANSA).

