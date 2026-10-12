(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - È stata inaugurata oggi Cantina Viva, la nuova cantina di Zorzettig nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, voluta dalla titolare dell'azienda di vini, Annalisa Zorzettig, per rispondere a nuove esigenze produttive dell'azienda.

Zorzettig, le cui prime etichette risalgono al 1874, apre un nuovo capitolo della sua storia con una struttura che supera vinificazione e affinamento riunendo produzione, ospitalità, cultura e convivialità. Si concentrano così le attività produttive. Se parte dell'edificio esistente è stata integrata con una nuova ala, la storica barricaia continua a custodire annate e memoria aziendale.

"Cantina Viva rappresenta un passaggio importante nella storia della nostra famiglia e dell'azienda. Non volevamo semplicemente costruire una nuova cantina, ma creare uno spazio capace di esprimere il nostro modo di lavorare e di vivere il vino", ha commentato Annalisa Zorzettig.

Sul fronte della sostenibilità, Cantina Viva integra efficientamento energetico, riduzione dei consumi e recupero delle acque. (ANSA).

