Il Console italiano a Madrid è giunto sul luogo dell'incidente ferroviario fra due treni ad alta velocità. E' in contatto con le autorità locali. Sul treno Iryo risultano al momento 5 connazionali, di cui 4 si trovano in buone condizioni, la quinta persona sarebbe attualmente dispersa.



Lo rende noto la Farnesina. "Allo stato attuale - scrive ancora il ministero - non sono pervenute ulteriori segnalazioni all'Unità di Crisi o alle sedi diplomatico-consolari a Madrid che continuano a seguire la crisi". Il ministro Tajani, scrive ancora la Farnesina, ha chiesto di creare una cellula di crisi dell'ambasciata d'Italia che rimanga in contatto con le autorità di polizia e sanitarie spagnole.



Una squadra del Consolato Generale italiano in Spagna sta visitando gli ospedali della zona e i centri di raccolta dei superstiti. Lo fa sapere la Farnesina. Mentre sul treno Iryo risultano 5 connazionali, di cui 4 in buone condizioni, il ministero fa sapere che "per quanto riguarda i passeggeri del secondo treno, Renfe, sono in corso approfondimenti".

