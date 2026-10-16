(ANSA) - BOLOGNA, 16 OTT - Un dialogo tra Medioevo e contemporaneità, nel segno di San Francesco, attraverso accostamenti capaci di generare nuove interpretazioni delle opere è il cuore del progetto espositivo 'Sorella arte. San Francesco tra Medioevo e Contemporaneo' articolato in due sedi a Bologna, il Museo d'Arte Lercaro e il Museo Civico Medievale, nato in vista dell'ottavo centenario della morte del santo. La mostra (dal 17/9 al Lercaro e dal 17/10 al Medievale), curata da Fabio Massaccesi e Pasquale Fameli, mette in relazione opere medievali legate alla tradizione francescana e lavori contemporanei, senza cercare una continuità stilistica tra le diverse epoche.

L'obiettivo è piuttosto creare quello che i curatori definiscono un "cortocircuito": un confronto capace di aprire nuove prospettive sul sacro, sulla spiritualità e sul significato delle immagini. "Non volevamo una mostra dal Medioevo al contemporaneo", hanno spiegato i curatori alla presentazione, sottolineando come "gli accostamenti non cancellano il contesto storico e artistico delle singole opere, ma permettono di far emergere significati inattesi". Le due sedi rappresentano altrettanti poli complementari: il patrimonio medievale del Museo Civico Medievale e le collezioni contemporanee del Lercaro. Tra le opere in dialogo figurano lavori di Ettore Spalletti, Lucio Fontana, Maurizio Osti e Alberto Burri, accanto a manufatti, dipinti e testimonianze della cultura figurativa medievale. Il progetto si sviluppa inoltre come un percorso aperto, destinato a proseguire con un ciclo di conferenze distribuite tra i due musei e un convegno conclusivo previsto il 14 gennaio all'Università di Bologna, dedicato alla valorizzazione delle opere sacre e devozionali, medievali e contemporanee, legate a San Francesco. Come ha ricordato Marco Gregory D'Apuzzo, responsabile del Museo Civico Medievale, il progetto è sostenuto da un comitato scientifico e accompagnato da un catalogo bilingue (in arrivo a giorni), con saggi introduttivi e schede delle opere affidate agli specialisti. (ANSA).

