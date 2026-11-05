(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - Dal 7 novembre al 10 gennaio Casa Morandi del Settore Musei Civici del Comune di Bologna ospita 'Fiat Lux! Walter Hertzsch incontra Giorgio Morandi', mostra curata da Vincent Welz in collaborazione con la Galerie Koenitz di Lipsia. L'esposizione, che verrà inaugurata il 6 novembre alle 17, propone un confronto tra l'opera del maestro bolognese e quella dell'artista tedesco Walter Hertzsch (Eisenach, 1932 - Lipsia, 2025), pittore e storico dell'arte che riconobbe in Morandi un riferimento fondamentale della propria ricerca.

Al centro del percorso è il tema della luce, intesa non soltanto come strumento per rappresentare la realtà, ma come principio capace di rivelarne l'essenza. Se Morandi concentrava la propria attenzione su bottiglie, brocche e oggetti quotidiani, Hertzsch sceglieva di raffigurare soprattutto gli spazi familiari e urbani di Lipsia: porte, finestre, pianerottoli e scorci architettonici.

Soggetti differenti, accomunati da uno sguardo paziente e dalla ricerca dell'essenziale. La mostra presenta dipinti, disegni, incisioni, panorami urbani e quaderni di schizzi, documentando il percorso artistico di Hertzsch e la sua particolare sensibilità per le variazioni luminose. In particolare, i suoi 'Light Spot Paintings', sviluppati dagli anni Novanta, trasformano bagliori e riflessi in protagonisti della composizione.

Studioso dell'arte, Hertzsch pubblicò nel 1979 una monografia in lingua tedesca dedicata a Morandi, contribuendo alla conoscenza del pittore bolognese nella Germania orientale. Il rapporto con l'artista proseguì anche attraverso una corrispondenza con le sorelle Morandi. L'incontro tra i due artisti a Casa Morandi assume così un valore simbolico: al di là delle differenze nei soggetti, entrambi concepiscono la pittura come esercizio di osservazione e conoscenza, capace di cogliere nel quotidiano la dimensione più profonda delle cose. 'Fiat Lux', il titolo ispirato alla frase biblica 'Sia fatta luce', diventa quindi una dichiarazione poetica sulla capacità della pittura di rendere visibile l'essenziale. (ANSA).

