(ANSA) - PESARO, 25 LUG - A Casa Rossini a Pesaro visori di realtà virtuale a disposizioni di visitatori, cittadini e turisti per vivere un'esperienza immersiva dedicata al grande compositore Gioachino Rossini, un viaggio dentro il teatro Rossini. Un altro passo per la città nel connubio tra arte e innovazione dopo il successo del percorso immersivo inaugurato nei giorni scorsi a Palazzo Lazzarini per visitare i mosaici della Cattedrale sempre attraverso la realtà virtuale.

La nuova iniziativa è stata annunciata dal sindaco Andrea Biancani: "qualche giorno fa abbiamo presentato, insieme alla Diocesi, un progetto innovativo che permette di compiere un emozionante viaggio all'interno dei mosaici della nostra Cattedrale attraverso la realtà virtuale. - ha ricordato - Oggi presentiamo un'altra iniziativa che va nella stessa direzione: utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico e culturale, rendendolo sempre più coinvolgente e accessibile a cittadini e turisti".

Attraverso i visori sarà possibile vivere due diverse esperienze immersive. La prima è "Dreaming Rossini", realizzata da Rainbow CGI e Rossini Opera Festival con il supporto di Sinergia Epc: uno spettacolo a 360 gradi della durata di circa sei minuti che trasporta lo spettatore nei luoghi e nelle opere del compositore pesarese. Indossando il visore, il visitatore assume il punto di vista della celebre Gazza Ladra e viene accompagnato in un viaggio emozionante tra musica, arte e innovazione; la seconda è "Cantate dal balcone", un'esperienza immersiva che arricchisce ulteriormente il percorso di visita.

"Vogliamo che Pesaro sia sempre più una città capace di coniugare tradizione e innovazione - prosegue il sindaco -.

Grazie a questi strumenti possiamo offrire un modo nuovo di conoscere la nostra storia e i nostri luoghi simbolo, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni attraverso un linguaggio moderno e immediato". (ANSA).

