(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - Iniziano oggi le passeggiate nel cielo della Basilicata. Per la prima volta in Italia gli alpinisti francesi di Les Passagers du Vide cammineranno su una fettuccia tra le montagne di Castelsaraceno (Potenza). 'Tra Cielo e Terra' è, infatti, il titolo dell'iniziativa promossa da Apt Basilicata e Comune di Castelsaraceno, ideata dell'associazione Polimeri, fondatrice del festival di cinema 'Visioni Verticali', che fino al prossimo 2 agosto porterà alcuni tra i migliori highliner d'Europa a esibirsi in uno dei paesaggi più spettacolari del Sud Italia.

"Siamo davvero felici di essere in Basilicata - racconta l'alpinista del collettivo, Antoine Cretinon - abbiamo scelto di venire qui perché ci piace scoprire nuovi territori attraverso l'highline e Castelsaraceno offre uno scenario spettacolare per condividere questa passione. Crediamo che l'highline sia un modo per valorizzare paesaggi eccezionali creando al contempo momenti di condivisione. Speriamo che la nostra presenza invogli altre persone a venire a scoprire questa magnifica regione".

Les Passagers du Vide è un collettivo formato da atleti, alpinisti, ingegneri, fotografi e videomaker che da oltre 12 anni realizza imprese nei luoghi più iconici del mondo, dalle Aiguilles d'Arves nelle Alpi francesi fino ai monoliti di Bab N'Ali nel deserto marocchino. Questo weekend si esibiranno nella cornice del Ponte tra i Due Parchi di Castelsaraceno, che proprio domani celebrerà il quinto anniversario dalla sua inaugurazione. Per l'occasione il ponte e le montagne che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese diventeranno il palcoscenico di un teatro a cielo aperto.

"Ciò che ci guida, da sempre - continua - è l'estetica del gesto. Una highline è una linea disegnata nel paesaggio, un'opera effimera che nasce dall'incontro tra tecnica e immaginazione". L'esperienza lucana sarà documentata dagli stessi alpinisti in un corto che verrà presentato in anteprima durante il festival 'Visioni Verticali 2026' e poi diffuso sui canali dell'Apt Basilicata e del Comune di Castelsaraceno.

(ANSA).

