(ANSA) - POTENZA, 29 LUG - Castelsaraceno, nel cuore della Basilicata in provincia di Potenza, ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto prossimi 'Tra Cielo e Terra', uno degli appuntamenti outdoor più spettacolari dell'estate, che vedrà protagonisti "Les Passagers du Vide", il collettivo francese formato da alpinisti, atleti, ingegneri, fotografi e videomaker, tra i principali protagonisti internazionali della highline.

La manifestazione è promossa da Apt Basilicata e Comune di Castelsaraceno, su iniziativa dell'associazione Polimeri, fondatrice del festival cinematografico Visioni Verticali, e propone tre giorni in cui sport, natura, arte e cultura dialogano per promuovere una nuova idea di turismo, fondata sull'esperienza, sul racconto dei luoghi e sulla valorizzazione delle aree interne.

Dopo aver compiuto la spettacolare traversata di 800 metri tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet, a oltre 4.000 metri di quota nel massiccio del Monte Bianco la scorsa estate, "Les Passagers du Vide" realizzeranno una nuova performance sospesa tra le montagne che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese in Basilicata. L'intera esperienza sarà documentata dagli stessi alpinisti, i quali realizzeranno un cortometraggio che sarà presentato in anteprima a Visioni Verticali 2026, confermando come il cinema possa diventare uno strumento di promozione turistica e di valorizzazione dei territori. (ANSA).

