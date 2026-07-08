(ANSA) - POTENZA, 08 LUG - Una passeggiata "tra cielo e terra", come dice lo slogan coniato dall'Apt Basilicata e dal sindaco di Castelsaraceno (Potenza), Rocco Rosano, che hanno coltivato l'idea venuta a Francesca Ferri, presidente dell'associazione Polimeri e l'hanno resa propria organizzando, dal prossimo 31 luglio al 2 agosto, la camminata nel cielo, tra due montagne che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, che effettueranno sospesi nel vuoto 'Les Passagers du Vide', il collettivo francese - che si esibirà per la prima volta in Italia - diventato un punto di riferimento internazionale della highline dopo aver realizzato, la scorsa estate, una traversata lunga 800 metri, installata a 4.000 metri di quota tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet, nel massiccio del Monte Bianco.

L'evento lucano sarà al "Ponte tra i Due Parchi", il ponte tibetano da record con i suoi 586 metri, che l'1 agosto celebrerà il quinto anniversario dalla sua inaugurazione.

L'occasione unirà sport, arte e turismo esperienziale, con workshop aperti al pubblico, proiezioni cinematografiche, incontri e momenti di approfondimento sul turismo outdoor. E la Basilicata verrà esportata in un contesto internazionale, vista la fama di chi si esibirà. Anche perchè tra i protagonisti ci sono cineasti che documenteranno l'esperienza e realizzeranno un cortometraggio che sarà proiettato nella prossima edizione di "Visioni Verticali", il festival organizzato a Potenza proprio da Polimeri nel prossimo mese di ottobre.

"E' un'attività di co-marketing - ha spiegato la direttrice dell'Apt Basilicata, Margherita Sarli - che si inserisce nel nostro piano di interazioni territoriali che ha visto e vedrà ancora diverse attività in alcune aeree della nostra regione, tese ad accenderne i riflettori e a sottolinearne vocazioni. In questo caso, Castelsaraceno, insignito già come Luminous Destination 2026 e di recente indicato dal Ministero del Turismo nella corsa per il titolo come Best Tourism Village 2026, sarà ambasciatore del Pollino e della sua capacità di essere terreno ideale per gli amanti dell'outdoor". (ANSA).

