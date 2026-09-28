(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 28 SET - Si intitola "La materia della vita", la personale di Antonio Barbieri visibile negli spazi di Palazzo Pretorio a Certaldo (Firenze) fino all'8 febbraio.

In mostra 18 lavori inediti, pensati come parte di un percorso unitario e in dialogo con gli ambienti del Palazzo, che accompagnano progressivamente il visitatore da ciò che conosciamo della vita e dei suoi meccanismi verso ciò che la vita potrebbe diventare: dagli alberi filogenetici che ricostruiscono le relazioni e le discendenze tra gli organismi alle strutture generate a partire da dati biologici; dai processi di crescita e differenziazione alle Chimere, creature nate dall'innesto di elementi appartenenti a specie differenti, fino a Protogenìa robotica, un grande automa dalle forme vegetali capace di acquisire informazioni dall'ambiente e reagire alle sue variazioni. Dall'origine comune della vita alle sue possibili forme future, l'esposizione di dispiega così come un viaggio attraverso l'evoluzione, la trasformazione e l'immaginazione del vivente. La mostra fa parte di CertaldoArte26. (ANSA).

