(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Oltre 50 spettacoli con artisti da otto Paesi del mondo e quattro prime nazionali: dal 15 al 19 luglio, a Certaldo (Firenze) torna 'Mercantia' il festival internazionale del quarto teatro arrivato quest'anno alla 38esima edizione che prende forma attorno al tema 'Un'incessante sinfonia'.

Per cinque sere il borgo medievale di Certaldo tornerà a trasformarsi in un grande teatro, dove piazze, vicoli, giardini e cortili diventeranno il palcoscenico per spettacoli di teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific. Il festival accoglie artisti da ogni parte del mondo: dall'interprete del diabolo Wu Haw-Jong, tra i maggiori artisti al mondo della disciplina, agli acrobati di Mosaico Errante dal Kenya, passando per il teatro di figura spagnolo, la musica venezuelana, la danza orientale delle Filippine. Spazio anche alle novità assolute, con quattro prime nazionali: tra queste la Compagnia dei Folli con 'La danza del ventre e della foglia', una nuova produzione che intreccia teatro aereo, danza, musica e immagini. Prima assoluta anche per 'E adesso il mare...' di Massimo Salvianti, uno spettacolo che fonde divulgazione scientifica, narrazione e teatro, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso il mare, i suoi misteri e il legame che unisce l'uomo all'acqua.

Debutterà inoltre 'Il fiore più grande' di Benedetta Giuntini, uno spettacolo poetico e intenso che, attraverso il linguaggio del teatro di figura, richiama i valori universali di San Francesco. Completa il quadro 'Quando realtà e sogno fanno l'amore' della compagnia del Drago nero, una nuova creazione che fonde teatro, immaginazione e suggestione visiva. Tra le novità della della 38esima edizione c'è l'ingresso della moda come linguaggio performativo, grazie al progetto 'Io non conosco il silenzio' di Elena Murratzu e il debutto de 'La Mercantia dei Bambini' che propone spettacoli, animazioni, giochi e attività pensate interamente per bambini e famiglie. (ANSA).

