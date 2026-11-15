(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Per la prima volta quest'anno, la grande festa di Natale di Disneyland Parigi sbarca anche nel cuore di World of Frozen a Disney Adventure World. La nuova celebrazione si affianca alle tradizioni natalizie che ogni anno animano il Parco Disneyland.

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il secondo Parco di Disneyland Paris, Disney Adventure World, ha annunciato questo fine settimana che la magia delle festività del Natale arriverà fino nel "Regno di Arendelle". Tra decorazioni ispirate alle tradizioni scandinave e nuove celebrazioni musicali, World of Frozen accoglie gli ospiti in un'atmosfera resa ancora più suggestiva dai personaggi del mondo di ghiaccio, Anna, Elsa, Olaf e Kristoff. Nel Parco Disneyland tornano invece le atmosfere tipiche del Natale Disney: Main Street si illumina con le sue decorazioni festive e con il grande albero di Natale di 24 metri, e accoglie la tradizionale parata natalizia di Topolino, con i più famosi personaggi Disney a sfilare in abiti natalizi a bordo di carri decorati accompagnati da musiche festose. Il 31 dicembre entrambi i parchi Disney di Parigi celebreranno l'arrivo del nuovo anno con una speciale serata di Capodanno, con i personaggi Disney impegnati in spettacoli serali. A Disney Adventure World, i festeggiamenti coinvolgeranno tutti i mondi del parco e culmineranno in uno spettacolo di droni e fuochi d'artificio sopra World of Frozen.

Al Parco Disneyland, invece, i personaggi Disney accompagneranno gli ospiti durante le feste con i dj in attesa dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte che illuminerà il cielo sopra il castello della Bella addormentata nel bosco. (ANSA).

