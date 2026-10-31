(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 31 OTT - In occasione delle Giornate ad ingresso gratuito promosse dal ministero della Cultura, domenica 1°novembre, Festa di Ognissanti, cittadini, turisti e famiglie potranno accedere gratis al Parco archeologico di Ercolano. L'iniziativa sarà replicata mercoledì 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Chiunque lo desideri potrà varcare gratis l'ingresso per ritrovarsi a passeggiare tra le strade, le domus e le botteghe di un'antica città rimasta cristallizzata al momento dell'eruzione del 79 d.C.

Grazie alle particolari condizioni di conservazione che contraddistinguono il sito rispetto ad altri complessi dell'epoca, Ercolano restituisce ancora oggi elementi straordinari della vita quotidiana di duemila anni fa: pavimenti a mosaico perfettamente leggibili, affreschi dai colori ancora vividi, ma anche arredi e rare strutture in legno carbonizzato.

"Invitiamo i visitatori a vivere queste giornate come un'opportunità per avvicinarsi al nostro patrimonio, da soli o in famiglia, e per scoprire o riscoprire uno dei luoghi più suggestivi dell'archeologia mondiale", dichiara la direttrice del Parco archeologico, Federica Colaiacomo.

In entrambe le giornate gli orari di apertura previsti vanno dalle 8:30 alle 17:00, con l'ultimo ingresso consentito alle 15:30. (ANSA).

