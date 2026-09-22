(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Le quattro grandi tele commissionate nel 1695 dal granduca di Toscana Cosimo III de' Medici a Giuseppe Nicola Nasini e dedicate a San Francesco sono al centro della nuova mostra a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Dal 24 settembre al 31 gennaio 2027, le sale Fabiani ospitano 'San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini. Un episodio di committenza medicea'.

A ottocento anni dalla morte del santo, la rassegna ricostruisce un esempio di devozione e mecenatismo di Cosimo III de' Medici, riportando a Firenze, a oltre tre secoli dalla loro realizzazione, le quattro grandi tele di Nasini: : San Francesco riceve le stimmate, San Francesco, morente, veste il saio, San Francesco, morente, benedice Frate Elia e Visione di San Francesco cui la Vergine offre il Bambino Gesù. Una quinta opera, dedicata al Miracolo delle spine e all'origine del Perdono d'Assisi, è oggi perduta.

Il progetto espositivo approfondisce anche la figura di Nasini, il suo rapporto privilegiato con la corte granducale e il particolare intreccio fra committenza medicea e riccardiana nella Firenze di fine Seicento. La genesi del ciclo risale al pellegrinaggio compiuto da Cosimo III ad Assisi nel 1695.

Ospitato dai frati del Sacro Convento negli ambienti riservati al pontefice, il granduca ricevette alla partenza un frammento del cilicio di San Francesco. Tornato a Firenze, affidò a Nasini la realizzazione di cinque tele destinate al Sacro Convento come segno di gratitudine per l'accoglienza ricevuta. I dipinti furono spediti ad Assisi già all'inizio del gennaio 1696 e collocati nell'appartamento in cui aveva soggiornato il sovrano.

Attorno alle quattro tele provenienti dal Sacro Convento di Assisi, il percorso espositivo ricostruisce protagonisti e contesto della vicenda attraverso dipinti, ritratti, sculture, medaglie e testimonianze documentarie. "La mostra - ha spiegato il curatore Riccardo Spinelli - è un omaggio che Palazzo Medici Riccardi fa al patrono d'Italia nell'ottavo centenario della morte. Con l'occasione si riporta a Firenze, e si presenta alla cittadinanza, un episodio di mecenatismo mediceo, dovuto all'iniziativa di Cosimo III de' Medici che nel 1695 commissionava a uno dei suoi pittori prediletti, il senese Giuseppe Nicola Nasino, cinque tele con storie di San Francesco destinate al sacro convento di Assisi, dove quattro delle cinque - una purtroppo è perduta - sono conservate da oltre tre secoli". (ANSA).

