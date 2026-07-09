(ANSA) - LAJATICO (PISA), 09 LUG - A Lajatico, in provincia di Pisa, si sposta in collina, rimanendo testimone della bellezza dei luoghi, il Tindaro Screpolato, monumentale scultura di Igor Mitoraj protagonista l'anno scorso della 20/a edizione del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli. Quest'anno doveva poi lasciare spazio alla scultura della ventunesima edizione, ma non è tornato in Atelier Mitoraj: la scelta è stata quella di spostarlo su una collina prospicente, per continuare ad osservare ciò che succede intorno.

Spiega il direttore dell'Atelier Luca Pizzi: "Il Tindaro Screpolato è perfettamente coerente con lo spirito del Teatro del Silenzio, offre una riflessione visiva potente e poetica sul tempo e sull'identità. Sarebbe stato un vero peccato staccarlo da quell'area, così abbiamo cercato un luogo idoneo per farlo rimanere a contatto con la terra screpolata del luogo. Abbiamo trovato nella collina sulla strada bianca del silenzio, come l'abbiamo ribattezzata durante i tanti sopralluoghi, il punto perfetto in cui ricollocare l'opera monumentale. A terra, su argilla, il Tindaro Screpolato è perfettamente a suo agio: continua a osservare e controllare il panorama intorno a lui, e saluta chi percorre la strada per il Teatro del Silenzio. Ora è un vero e proprio portale, che permetterà il contatto fisico con la sua forza, ma anche con la fragilità delle sue crepe".

(ANSA).

