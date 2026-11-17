(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Una visita immersiva tra ricostruzioni virtuali, proiezioni e visori per riscoprire la storia dell'Area Sacra di Largo Argentina e le trasformazioni del Campo Marzio nel corso dei secoli. È il nuovo progetto multimediale presentato oggi dal sindaco Roberto Gualtieri con il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e l'assessore al Pnrr Pino Battaglia, realizzato nell'ambito del programma Pnrr Caput Mundi. Le nuove esperienze saranno accessibili al pubblico da domani, 18 novembre. L'obiettivo è restituire ai visitatori l'aspetto originario dei monumenti e il contesto urbano in cui erano inseriti.

L'esperienza si articola in due momenti. Nel corridoio espositivo sotto via San Nicola de' Cesarini, attraverso schermi e proiezioni che trasformano le finestre reali in finestre virtuali, sarà possibile vedere i quattro templi di età repubblicana nelle diverse fasi della loro storia, fino al quartiere precedente alle demolizioni del 1926. Nel nuovo ambiente sotto via Florida, aperto per la prima volta al pubblico, i visitatori potranno invece indossare visori per un viaggio immersivo di circa 12 minuti, con una ricostruzione a volo d'uccello del Campo Marzio e dei suoi principali monumenti, dal complesso di Pompeo al Teatro di Balbo.

Il racconto comprende anche uno degli episodi più celebri della storia romana: l'assassinio di Giulio Cesare, avvenuto alle Idi di Marzo del 44 a.C. nella Curia di Pompeo, adiacente all'Area Sacra. A ricordare il luogo dell'uccisione è stata inoltre collocata un'effigie retroilluminata di Cesare sui resti della Curia.

"È il primo di una serie di interventi digitali di valorizzazione delle aree archeologiche", ha spiegato Gualtieri, sottolineando "l'uso saggio della tecnologia" per aumentare la fruibilità del patrimonio cittadino. Il sovrintendente Claudio Parisi Presicce ha ricordato che l'intervento è il primo degli otto previsti da una delle linee d'azione del programma Pnrr Caput Mundi: "Un progetto di grande fascino", che attraverso le ricostruzioni virtuali permette di restituire la monumentalità originaria dell'area e di ampliare lo sguardo all'intero paesaggio urbano antico. (ANSA).

