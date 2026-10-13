(ANSA) - LONDRA, 13 OTT - L'Italia, attraverso alcuni suoi luoghi significativi, visti oggi con gli occhi di un artista inglese, figlio di emigrati italiani. È la mostra 'Italian Paintings' del pittore Arturo Di Stefano, che l'Istituto Italiano di Cultura di Londra ha inaugurato in contemporanea col Frieze, uno degli appuntamenti d'arte contemporanea più importanti a livello globale in programma questa settimana nella capitale britannica.

L'evento si è svolto a Casa Italia, alla presenza dell'ambasciatore Fabio Cassese e del direttore della National Gallery, Sir Gabriele Finaldi, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza dell'Italia e di Torino nella formazione di Di Stefano, grazie a una borsa di studio assegnatagli proprio dall'Istituto di Cultura.

"Le immagini di Di Stefano - ha spiegato Finaldi - hanno una poesia che è un portato della storia sospesa tra due culture di questo artista. Il dipinto di Villa San Giovanni (2003) è l'immagine del porto da cui il padre di Arturo si sarebbe imbarcato nel dopoguerra per il lungo viaggio verso una nuova vita nel nord dell'Inghilterra. Alcuni soggetti sembrano scelti per la sfida che rappresentano per il pittore, come le sedie di plastica bianche in Open air cinema, Orvieto (2016-17)".

Un percorso, ha affermato il direttore dell'Istituto, Francesco Bongarrà, "che rappresenta il nostro Paese con amore, restituendo immagini fresche e reali". "Questa mostra - ha sottolineato Di Stefano - è il mio modo per ringraziare l'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Londra per l'aiuto decisivo ricevuto all'inizio della mia carriera". (ANSA).

