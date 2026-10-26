(ANSA) - LUCCA, 26 OTT - Manga moderno e disegno tardo cinquecentesco si specchiano in un inedito confronto sull'Inferno dantesco: è quanto accade nell'ambito di 'Go Nagai - Sole, cuore e acciaio', mostra dedicata da Lucca Comics & Games al fumettista giapponese padre di Mazinga Zeta, Jeeg, Devilman e altri celebri personaggi (dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca).

In occasione dell'esposizione, e nel quadro della collaborazione culturale tra la manifestazione e le Gallerie degli Uffizi, il museo fiorentino porta a Lucca sei disegni cinquecenteschi di due grandi artisti toscani: cinque illustrazioni della Divina Commedia della serie creata tra 1586 e 1588 dal maestro fiorentino Federico Zuccari, noto per aver affrescato la Cupola del Duomo di Firenze, e la copia della celeberrima raffigurazione dell''Anima dannata' di Michelangelo Buonarroti, attribuita a Francesco Salviati. In uno spazio ad hoc della mostra prenderà corpo un dialogo estetico 'infernale', in cui, per la prima volta, le illustrazioni della Divina Commedia che Go Nagai (ispirate dalla rappresentazione popolarizzata da Gustave Doré nell'Ottocento) realizzò negli anni Novanta, si "specchieranno" anche tematicamente con scene affini, ritratte da due maestri assoluti del manierismo circa mezzo millennio fa. (ANSA).

