(ANSA) - LUSIGNANA (MASSA CARRARA), 16 LUG - A Lusignana, piccola frazione del comune di Filattiera in Lunigiana (Massa Carrara) di scena l'arte contemporanea per dare nuova vita ai piccoli borghi con la quarta edizione di Spaziominimo, progetto della Galleria omonima, in programma dal 18 luglio al 5 settembre.

L'arte, in alcune sue espressioni - poesia, pittura, scultura - è il fil rouge che, fra passato e futuro, fa da guida nella riflessione sulle tante dimensioni che il vivere può assumere e su come sia possibile ridare vita ai piccoli borghi dopo lo spopolamento che li ha impoveriti, mettendo la qualità del vivere, in ogni sua declinazione, fra gli obiettivi prioritari.

Due le mostre in programma: 'Byblos - Il libro custode della parola' e 'Hybrisc - Lo spirito che muove la spada'. Byblos, si spiega, "ci porta a riflettere attraverso le opere di poesia visiva e i libri d'artista di Vincenzo Accame, Irma Blank, Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Ugo Carrega, Luciano Caruso, Fernanda Fedi, Giò Ferri, Gino Gini, Arrigo Lara Totino, Steno Maria Martini, Giulio Niccolai, Dieter Roth, Luigi Tola, Rodolfo Vitone, William Xerra". Hybris, invece, "con le installazioni di Alberto Maria Prina, vuole indicare, attraverso forme primordiali di guerrieri, spogliati della loro furia, la brutalità e la vanità del potere e della forza fisica". (ANSA).

