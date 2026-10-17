(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Una mostra immersiva che trasforma il viaggio di Dante attraverso l'Inferno in un'esperienza multisensoriale, tra installazioni scenografiche, ologrammi, realtà virtuale e metaverso. E' Dante Inferno - Immersive Exhibition che sarà inaugurata giovedì 22 ottobre a Città della Scienza.

Il percorso conduce i visitatori dalla Selva Oscura agli scenari infernali, combinando un forte linguaggio cinematografico con le tecnologie immersive. La figura olografica di Dante e la voce narrante di Luca Ward accompagnano il pubblico in un viaggio tra personaggi, atmosfere e suggestioni del poema, fino alla Sala degli Specchi e all'emozione finale del celebre verso: 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'. La produzione è firmata Wiplab, con il ceo Fernando Pintus, la direzione artistica di Roberto Pantè e la direzione tecnica di Cesare Pistilli.

Il progetto propone un modo innovativo di avvicinare il pubblico, soprattutto le nuove generazioni, alla letteratura, trasformando il patrimonio culturale in un'esperienza da vivere in prima persona. Con l'apertura a Città della Scienza, Dante Inferno - Immersive Exhibition rinnova il dialogo tra cultura, creatività e innovazione digitale, dimostrando come le nuove tecnologie possano offrire nuove modalità di racconto e fruizione delle grandi opere del passato.

All'inaugurazione interverranno Giovanni Covone, presidente di Città della Scienza, lo scrittore Maurizio de Giovanni, Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, e Francesco Emilio Borrelli, deputato Avs, insieme ad altri rappresentanti del mondo culturale e istituzionale. (ANSA).

