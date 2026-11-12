(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Trenta lastre di marmo scolpite per riprodurre il movimento di un'onda del mare di Capri. È 'Acqua', l'installazione dello scultore Jago inaugurata oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano, dove resterà fino al prossimo 10 gennaio. Realizzata in collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate, l'esposizione è stata presentata alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, dell'assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, del presidente del MA*GA, Mario Lainati, del curatore Tommaso Zijno e dell'artista.

"Portare qui l'opera d'arte di un artista contemporaneo molto noto come Jago - ha spiegato Fontana - significa non soltanto continuare a investire sulla promozione dell'arte, ma anche sulla promozione del nostro palazzo per fare in modo che i cittadini possano visitarlo e ammirare questa installazione.

Un'occasione in più per visitare per salire al Belvedere con una vista imperdibile e al contempo, conoscere un artista di altissima levatura". "Ospitare 'Acqua' di Jago a Palazzo Lombardia è un po' come portare il mare a Milano - ha affermato Caruso -. Vogliamo che la sede della Regione diventi sempre più un luogo in cui conoscere il lavoro dei protagonisti dell'arte contemporanea".

"Qui, oggi, a Milano - ha spiegato Jago - ho scoperto qualcosa di nuovo su quest'opera, qualcosa che ha a che fare anche con le mie radici. Mi ha riportato alla nebbia meravigliosa di cui sono innamorato e che mi ricorda Anagni, il mio paese, dove d'inverno la nebbia era una presenza immancabile e si adagiava sulla vallata, accompagnando idealmente lo sguardo fino al mare. È un elemento di poesia che questo lavoro oggi mi restituisce e che ho riscoperto proprio qui, a Milano. Per questo è importante far viaggiare le opere e portarle in luoghi diversi". (ANSA).

