(ANSA) - TORINO, 24 SET - Torino è una città che ha saputo reinventarsi più volte nel corso della sua storia. Dopo la perdita del ruolo di capitale del Regno d'Italia nel 1865, ha costruito nuove identità attraverso l'industria, la cultura, la moda, l'arte e l'innovazione. È proprio questo processo di trasformazione il punto di partenza de Il corpo della città, la nuova mostra di Palazzo Madama Torino - in programma dal 15 ottobre 2026 al 22 febbraio 2027 - che racconta un secolo di storia torinese attraverso il corpo: rappresentato, vestito, disciplinato, liberato e trasformato dalle profonde evoluzioni della società moderna.

In continuità con MonumenTo. La forma della memoria, la mostra sposta l'attenzione dai monumenti alle persone, esplorando il rapporto tra la città, i suoi abitanti, l'abbigliamento e i gesti quotidiani. Dipinti, sculture, abiti, fotografie, manifesti e documenti accompagnano il pubblico attraverso le grandi Esposizioni che hanno segnato la storia della città, dall'Esposizione Generale Italiana del 1884 fino a Italia 61. (ANSA).

