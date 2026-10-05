Trasformare un angolo di città per renderlo più colorato e accogliente: con questa finalità è stato inaugurato in via Verdi a Parma il primo intervento di "urbanismo tattico". L'opera è dedicata a Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 e si trova sulla pavimentazione di una delle principali vie di accesso al centro storico. In scala potrebbe ricordare SkólavörÐustígur, la famosa via di Reykjavík con la pavimentazione dipinta a arcobaleno.

Per "urbanismo tattico", spiega il Comune, "si intende un approccio nella pianificazione dello spazio urbano caratterizzato da un basso costo, una piccola scala, rapidità nell'esecuzione e reversibilità dell'intervento: utilizzando pittura o arredi urbani senza alterare l'infrastruttura".

L'opera si estende per circa 500 mq, i disegni sono realizzati con materiali atossici e resistenti.

"Un'altra azione sul quadrante di via Verdi, che ha già visto azioni di riqualificazione come lo spostamento dell'ecostation, la pedonalizzazione e l'apertura dello Spazio 3 di via Borghesi" spiega il sindaco Guerra. Da alcune settimane a Parma è disponibile per aziende, attività commerciali e associazioni la possibilità di pianificare attività di comunicazione sulla pavimentazione cittadina, per la promozione di servizi, prodotti ed eventi: circa 200 postazioni, distribuite tra il centro storico e quartieri residenziali. Al termine del periodo di esposizione (due o tre settimane) il messaggio viene rimosso con sola acqua calda, senza l'impiego di prodotti chimici.

