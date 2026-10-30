(ANSA) - POSSAGNO (TREVISO), 30 OTT - Dal primo novembre al 25 aprile 2027, il Museo Gypsotheca Antonio Canova a Possagno (Treviso) ospita una mostra, ideata e curata da Paolo Mariuz, che ripercorre il processo creativo di Antonio Canova per il monumento funerario dedicato a Horatio Nelson (1758-1805), ammiraglio della Royal Navy, uno dei più celebrati eroi nazionali britannici.

Un progetto che, pur non essendo mai giunto alla realizzazione, impegnò profondamente lo scultore e diede origine a un articolato percorso di elaborazione e sperimentazione.

Il titolo della mostra, "Opera grandiosa ed immortale", riprende le parole contenute in una lettera indirizzata a Canova dal poeta e musicologo Giuseppe Carpani (1752-1825), che nel 1806 gli annunciava l'imminente commissione di un monumento destinato a celebrare l'eroe di Trafalgar. L'esposizione propone una nuova lettura del progetto per Nelson, inserendolo nella più ampia riflessione canoviana sull'eroe moderno.

Il percorso si apre con una sezione dedicata ai disegni, trasposizione grafica delle prime idee, punto di partenza di tutte le sculture del grande artista, per poi passare al modellino in gesso del monumento, con le personificazioni dei continenti. A queste opere si aggiungono i monocromi con la raffigurazione dei bassorilievi che sarebbero dovuti essere collocati sulle facce del sarcofago, con la Nascita dell'Eroe, lo Sbarco della salma e la sua Glorificazione, conservati nelle raccolte civiche di Bassano del Grappa e di Venezia: opere di particolare importanza per comprendere il passaggio dall'elaborazione pittorica alla successiva definizione plastica e incisoria del monumento. (ANSA).

