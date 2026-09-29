(ANSA) - ROMA, 29 SET - Un Trump nudo, una Tesla in fiamme, Patti Smith, Bruce Springsteen, Rosa Parks e Martin Luther King: sono alcuni dei protagonisti di The Collapse of Democracy - States of Injustice, Chapter 2, la nuova mostra di Laika, che inaugura sabato 10 ottobre dalle ore 18 alla Galleria Rosso20sette di Roma. Una ventina di opere tra tele, carte e installazioni nate dal secondo viaggio dell'artista negli Stati Uniti.

Tra le opere c'è Trump è raffigurato nudo in The King is Naked, c'è una Tesla che brucia in Burn, Tesla, Burn, c'è Patti Smith che rivendica "Free Palestine", mentre Rosa Parks e Martin Luther King diventano simboli della lotta al razzismo. Un racconto pop e politico dell'America contemporanea, tra crisi della democrazia, disuguaglianze, immigrazione, armi e diritti umani.

"Già allora criticavo le contraddizioni di un Paese che si autoproclama la prima democrazia al mondo, oggi quelle contraddizioni sono esplose", racconta Laika, celebre street artist e "artivista" italiana anonima, spesso definita la Banksy italiana, i cui lavori affrontano i grandi temi dei diritti umani, sociali e civili.

Attiva prevalentemente a Roma ma con interventi in varie parti del mondo, il suo nic name artistico Laika MCMLIV (in numeri romani), rinvia alla cagnetta sovietica mandata nello spazio nel 1954: un modo per sottolineare la volontà di assumere un punto di vista più oggettivo, come un punto di osservazione dallo spazio. (ANSA).

