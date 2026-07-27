Con oltre 200 eventi tra mostre, installazioni, incontri e laboratori, dal 12 al 20 settembre prossimi prende il via la decima edizione di "The Venice Glass Week" a Venezia, Murano e Mestre. Il festival internazionale, nato per sostenere e promuovere l'arte del vetro, sarà incentrato sul dialogo tra la grande tradizione vetraria veneziana e la ricerca contemporanea.

Al centro della manifestazione spicca "Murano Illumina il Mondo", progetto espositivo che riunisce dodici artisti e designer internazionali, chiamati a collaborare direttamente con alcune delle migliori vetrerie muranesi. In occasione della decima edizione sarà poi presentato l'Osservatorio "The Venice Glass Week e il Distretto del Vetro di Murano", uno studio realizzato da Banca Ifis, tra gli sponsor della manifestazione, per analizzare il ruolo attuale di Murano come distretto produttivo e culturale di rilevanza internazionale.

Dal 13 settembre all'1 novembre Piazza San Marco si trasforma eccezionalmente in un percorso espositivo diffuso, dove il vetro dialoga con l'arte e l'architettura della città. Sotto le volte delle Procuratie Vecchie dodici installazioni luminose inedite offrono al pubblico una lettura contemporanea di uno degli oggetti più rappresentativi della tradizione veneziana: il lampadario.

"Siamo felici che The Venice Glass Week abbia tagliato l'importante traguardo dei dieci anni", afferma il Comitato Organizzatore, composto da Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Le stanze del vetro-Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano. "Quando abbiamo fondato il festival nel 2017 avevamo come obiettivo ravvivare l'interesse per il vetro, sia da un punto di vista artistico e culturale che da un punto di vista produttivo. Vedere la crescita esponenziale nei numeri di partecipanti e di visitatori al festival, e l'interesse manifestato da un pubblico internazionale, è il segno che è stato fatto un grande lavoro collettivo. La città tutta ha fatto sistema intorno a una delle risorse simbolo della nostra comunità".

