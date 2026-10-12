(ANSA) - SINGAPORE, 12 OTT - Il National Museum di Singapore ha riaperto al pubblico la rinnovata Singapore History Gallery.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, e il direttore del museo, Chung May Khuen.

Sviluppata attorno all'interrogativo "Chi siamo?", l'esposizione permanente ripercorre l'evoluzione dell'identità nazionale attraverso 700 anni di storia, combinando reperti storici, percorsi narrativi e installazioni multimediali interattive e immersive.

La riapertura rappresenta il fulcro delle celebrazioni per il 139/o anniversario dell'istituzione museale, intitolate "Stories of Everyday" e accompagnate da un ricco calendario di eventi e attività in programma dal 10 al 18 ottobre. (ANSA).

