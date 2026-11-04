(ANSA) - TRIESTE, 04 NOV - Mira a offrire una reinterpretazione artistica dell'immaginario della saga cinematografica Star Wars, creata da George Lucas, la mostra Beyond The Stars- The Art Side inaugurata stasera a Trieste nei locali della palestra John Reed Fitness.

L'evento anticipa il cinquantesimo anniversario dell'uscita del primo film, nel 1977. Al centro del percorso espositivo il conflitto tra Bene e Male, tema portante delle pellicole, presente nelle varie installazioni. Dieci gli artisti protagonisti della mostra: Stefano Banfi, Felipe Cardeña, Davide Bacter, Fabrizio Ceccarelli, Giulia Maglionico, Domenico Pellegrino, Alessandra Pierelli, Andrea Poggipollini, Bruno Volpez e Tom Porta. Le opere sono sculture, disegni, pitture e percorsi di luce, a cui vengono affiancati costumi, droidi e spade laser.

Alla parte scenografica e coreografica della mostra ha contribuito il Crimson Squadron - Fan Club Star Wars del Friuli Venezia Giulia, con abiti, accessori e figuranti.

"Star Wars è molto più di una saga cinematografica - ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - in quasi cinquant'anni è diventata un fenomeno di cultura di massa capace di attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche. Il fatto che oggi dieci artisti ne reinterpretino personaggi e simboli dimostra quanto quell'universo continui a essere vivo nell'immaginario collettivo e a offrire chiavi di lettura del nostro presente".

Ad accogliere gli ospiti Samuele Frosio, amministratore unico di RSG Group Italia. (ANSA).

