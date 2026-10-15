(ANSA) - RIMINI, 15 OTT - Treno e crociera in un unico acquisto. Trenitalia (Gruppo Fs) e Costa Crociere hanno firmato un protocollo d'intesa, presentato al Ttg di Rimini, la fiera di tre giorni dedicata al turismo internazionale, per integrare i collegamenti ferroviari con i porti di imbarco e sbarco.

Da gennaio l'offerta di Trenitalia sarà disponibile sul sistema di prenotazione di Costa: un nuovo motore di prenotazione collegherà in tempo reale i sistemi delle due aziende e le agenzie di viaggio potranno aggiungere alla crociera i treni nazionali e internazionali, con conferma immediata del servizio. L'intesa, riferiscono le due società, prevede anche servizi per la gestione dei bagagli, orari dei treni coordinati con gli arrivi e le partenze delle navi e assistenza nelle stazioni e a bordo.

Al Ttg l'accordo è stato presentato da Daniel Caprile, Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation Vice President di Costa Crociere, e da Francesco Cacciapuoti, direttore Sales di Trenitalia. "Trenitalia conosce la rete e la mobilità sul territorio, Costa conosce l'ospite, la nave e le destinazioni", dice Caprile. E aggiunge: "Con la prenotazione integrata e il coinvolgimento delle agenzie, la crociera non comincia più al porto, ma dalla stazione più vicina a casa".

Per Cacciapuoti l'obiettivo è "creare collegamenti sempre più integrati, facilitare l'accesso alle destinazioni e offrire nuove opportunità per scoprire le bellezze del nostro Paese".

L'accordo rientra nella strategia con cui Costa punta a valorizzare il canale delle agenzie di viaggio. (ANSA).

