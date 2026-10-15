(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - Venezia porta da 60 a 72 le giornate di applicazione del Contributo d'accesso nel 2027. Lo prevede il calendario approvato oggi dalla giunta del capoluogo veneto. Si parte il 26 marzo, col Venerdì Santo, e si finisce la domenica di Ferragosto, invece che a fine luglio. La fascia oraria si allunga di mezz'ora e andrà dalle 8:30 alle 16:30.

Il calendario prevede due periodi di applicazione continuativa: dal 23 aprile al 2 maggio e dal 28 maggio al 6 giugno. A questi si aggiungono il fine settimana di Pasqua, con Pasquetta, e quello di Ferragosto.

Nel dettaglio, il contributo d'accesso sarà applicato dal 26 al 29 marzo, dal 2 al 4 aprile, dal 9 all'11 aprile, dal 16 al 18 aprile, dal 23 aprile al 2 maggio, dal 7 al 9 maggio, dal 14 al 16 maggio, dal 21 al 23 maggio, dal 28 maggio al 6 giugno, dall'11 al 13 giugno, dal 18 al 20 giugno, dal 25 al 27 giugno, dal 2 al 4 luglio, dal 9 all'11 luglio, dal 16 al 18 luglio dal 23 al 25 luglio, dal 30 luglio all'1 agosto, dal 6 all'8 agosto, dal 13 al 15 agosto.

Nelle prossime settimane ulteriori atti potranno intervenire sulla platea delle esclusioni e delle esenzioni, sulle modalità operative di prenotazione, pagamento e controllo e sull'articolazione dell'importo, fissato in un massimo di 10 euro. "Confermiamo il Contributo di accesso nella convinzione che questa sperimentazione sia la strada giusta - ha dichiarato l'assessore al bilancio, Michele Zuin - ma siamo altrettanto consapevoli che si tratta di un tassello di un disegno molto più ampio di azioni e iniziative per la gestione dei flussi turistici e la sensibilizzazione dei visitatori". (ANSA).

