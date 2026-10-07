(ANSA) - VERCELLI, 07 OTT - Da quando Marc Chagall lo ha dipinto, nel 1975, non è mai stato esposto in una mostra in Europa. È "Il clown dal volto verde", olio su cartone intelato, uno dei primi capolavori svelati oggi a Vercelli in vista dell'esposizione dedicata ad uno dei più grandi Maestri del Novecento, che aprirà ufficialmente il 13 ottobre nell'Arca di San Marco. Il percorso espositivo è promosso dal Comune di Vercelli con Arthemisia, con la collaborazione della Fondazione Giuseppe Iannaccone. L'allestimento si compone di 60 opere originali di Chagall provenienti da importanti collezioni private.

Tra queste, arrivate nelle scorse ore nello spazio espositivo, c'è anche "Gli innamorati su fondo giallo", opera esposta pochissime volte in 66 anni dalla sua composizione. Ad aprire il percorso nell'ex chiesa di San Marco a Vercelli, riconvertita in prestigioso sito espositivo, una delle opere simbolo di Chagall: "Russian Village" del 1929. Tutte le tematiche più care a pittore saranno narrate all'interno dell'esposizione: la nostalgia della patria, il perenne senso di esilio, l'amore, la religione, gli animali, i sogni, la poesia.

Ad assistere in esclusiva all'arrivo delle prime opere, oggi, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda. La mostra sarà aperta fino al 29 marzo 2027. A oggi conta già quasi 7.000 prenotazioni. (ANSA).

