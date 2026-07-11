(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Il nuovo sistema di accesso alla Casa e al Cortile di Giulietta a Verona, introdotto ad aprile, ha registrato nel primo trimestre oltre 277mila ingressi totali e un aumento del 46% dei visitatori al museo rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo rende noto il Comune di Verona, che sottolinea come mettendo l'ingresso a pagamento al Cortile sia cambiato il rapporto tra chi visitava solo quello e chi si avventurava anche negli spazi della Casa: quando il cortile era gratuito il rapporto era di 4 a 1, ora la visita completa (cortile e casa) viene preferita da 142mila visitatori contro i circa 135mila che si fermano a vedere solo il balcone e statua di Giulietta.

Il nuovo modello, frutto di un accordo tra il Comune, il Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, prevede l'accesso al cortile attraverso gli ambienti storici del Teatro Nuovo, con prenotazione e acquisto online obbligatori. Il sistema ha eliminato il sovraffollamento che in passato portava fino a 8mila persone al giorno nel sito e bloccava via Cappello.

La distribuzione degli ingressi si è ora stabilizzata su una media di 3.050 al giorno.

"I dati di questo primo trimestre sono positivi, ma non ci stupiscono. Eravamo e restiamo fermamente convinti delle enormi potenzialità di questo sito museale, che attendevano solo di essere espresse attraverso una gestione ordinata e strategica", dichiara l'assessora alla cultura Marta Ugolini, annunciando un prossimo concorso di idee per arricchire l'esperienza culturale del sito. (ANSA).

