(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - ISA GRASSANO - 'A VOLTE È COMPLICATO' (GIRALDI EDITORE - 346 PAGINE, 16,90 EURO) "Sembra di essere catapultati in un'atmosfera da Belle Époque, un po' viennese, un po' parigina": Arabella, protagonista del romanzo 'A volte è complicato', descrive così il suo ingresso nella biblioteca Salaborsa di Bologna.

E proprio in questo luogo il 2 dicembre (ore 18.30) la giornalista e scrittrice Isa Grassano, lucana di origine e bolognese d'adozione, presenterà il suo nuovo libro in dialogo con Rossella Bianco, direttrice editoriale di Giraldi Editore.

Tra le pagine Arabella - definita da Elle 'la Bridget Jones made in Italy' - impegnata nel settore funerario reinventato attraverso l'intelligenza artificiale, i video commemorativi, arriva a Bologna e si muove tra le strade del centro storico: percorre via Indipendenza, ammira le Due Torri, fotografa il Nettuno ed entra in Salaborsa, conquistata dall'eleganza degli interni. Il suo itinerario prosegue fino alla Certosa, dove il rapporto tra vita e memoria assume un significato ancora più profondo. Tra chiostri, monumenti e sculture, davanti alla tomba di Lucio Dalla, Arabella ritrova le domande che accompagnano la sua esistenza e il suo lavoro. E in questo viaggio bolognese trova posto anche un piatto di tortellini in brodo.

"Ho voluto raccontare Bologna - spiega Isa Grassano - attraverso gli occhi di Arabella, che la scopre per la prima volta. È stato un modo per guardare con meraviglia luoghi che conosco e amo da tanti anni. Salaborsa, in particolare, mi ha sempre affascinata per la sua bellezza e per la capacità di essere uno spazio vivo, aperto alle storie e alle persone.

Presentare il romanzo proprio qui, dove ho immaginato la mia protagonista mentre si guarda intorno con stupore, è un'emozione speciale".

'A volte è complicato' intreccia sentimenti, amicizia, viaggi e trasformazioni personali, affrontando anche questioni di attualità: dalle coppie bianche ai disturbi dell'umore, fino al ricorso sempre più diffuso alla cartomanzia. Temi approfonditi anche negli 'Appunti sparsi', l'appendice finale che raccoglie dati, ricerche e curiosità, espressione dello sguardo giornalistico dell'autrice. (ANSA).

