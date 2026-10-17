(ANSA) - TORREVECCHIA TEATINA, 17 OTT - Abiti, mantelli, tailleur, vestaglie e una camicia da notte donata da Gabriele d'Annunzio sulla quale spiccano cinque impronte di baci, impressi con rossetto vermiglio. Sono i pezzi protagonisti della mostra dedicata a Eleonora Duse "Come indossare... un bacio", visitabile oggi e tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte, nel 'Museo della Lettera d'Amore' di Torrevecchia Teatina. In questo grazioso paese adagiato sulle colline fra Chieti, Pescara e Francavilla al Mare, il Museo si trova nel Palazzo Valignani, edificato nel 1743 e sede anche del Comune.

Custodisce oltre 25mila lettere d'amore arrivate da tutto il mondo, insieme a epistolari donati da privati, nei 26 anni di un bel concorso per le missive più originali ideato da Massimo Pamio e Giuseppina Verdoliva.

Ora con questa mostra, curata da Annalisa Piermattei e inaugurata due giorni fa alla presenza di centinaia di appassionati e curiosi, il Museo propone, accanto agli abiti appartenuti alla Divina, un busto in bronzo che la ritrae, opera di Achille Regosa (1886-1917), e una lettera che la Duse scrisse alla collega e amica Emma Gramatica, donata dalla studiosa e attrice Franca Minnucci, curatrice tra l'altro dei volumi "Come il mare io ti parlo, Lettere 1894-1923, Carteggio Gabriele D'Annunzio, Eleonora Duse" e "La fine dell'incantesimo. Lettere inedite del 1904 Duse-D'Annunzio".

"Un piccolo paese può diventare grande grazie a un plesso come il Museo della Lettera d'Amore, museo unico al mondo, che contribuisce a disegnare l'identità culturale del luogo" ha detto il sindaco di Torrevecchia Teatina, Francesco Seccia, inaugurando la mostra. "Un museo non deve essere solo un luogo in cui si espongono oggetti e si conservano i saperi, deve essere anche un luogo di riflessione critica sul presente" ha aggiunto il direttore Massimo Pamio. (ANSA).

