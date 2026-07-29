(ANSA) - L'AQUILA, 29 LUG - Il rumore dell'acqua entra nella musica, si mescola alle voci, agli strumenti e all'elettronica, mentre luci e immagini attraversano la pietra della Fontana delle 99 Cannelle. Sabato 1 agosto, alle 21.30, va in scena 'Acculae. Il rito delle fonti', settimo appuntamento di '99 Songs', la rassegna dell'associazione musicale Euterpe inserita nel programma dell'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Lo spettacolo, ideato e curato da Massimo Felici con la collaborazione di Claudio Mastracci, è affidato al collettivo artistico The 10th Sense. Ne fanno parte Anne-Lise Binard, voce e viola, Massimo Felici alla chitarra, Agatha Bocedi all'arpa, Andrea Grossi al basso, Gianmarco Petrucci alle percussioni e Gabriele Panico all'elettronica dal vivo. Il sound design è di Gianluca Aresu, i visual di Hermes Mangialardo e la voce fuori campo di Andrea Fugaro.

La Fontana, così come è avvenuto in occasione del festival jazz per le Terre del sisma, diventa un elemento della partitura. Il suono continuo dei getti dialoga con la musica, mentre il videomapping trasforma le tre facciate in superfici di luce, riflessi e geometrie. I 99 mascheroni non restano quindi semplici elementi decorativi, ma entrano nel movimento dello spettacolo.

"Acculae è una riflessione sul tempo, sul divenire e sulla natura effimera dell'esperienza umana - spiega Felici - L'acqua, principio generatore dell'intera narrazione, è metafora del continuo mutamento". Il programma attraversa linguaggi ed epoche differenti, intrecciando Stravinskij e John Cage con Björk, Joni Mitchell, Ibeyi, Camarón de la Isla, Emily Loizeau, Peter Gabriel e gli Yes. Le musiche scorrono così dall'Europa alle Americhe, passando dal minimalismo elettronico alle ballate, dalla tradizione all'improvvisazione. "Immergersi nella sensazione acquatica trasporta la mente in vortici di metafore - osserva Anne-Lise Binard -. Il corpo si abbandona alle onde, ora percussive, ora melodiche, ora dissonanti o ariose, dei linguaggi e dei suoni". Anche il lavoro visivo nasce dal rapporto diretto con il monumento. "Il videomapping dialoga con la Fontana delle 99 Cannelle, valorizzandone l'architettura attraverso un racconto ispirato all'acqua", sottolinea Mangialardo. (ANSA).

