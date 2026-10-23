(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 OTT - Assisi diventa capitale del gospel, con oltre 400 voci in 30 piazze per un maxi inno di pace. È tutto pronto per "Assisi One world gospel", festival diffuso e itinerante in programma venerdì 6 novembre, fra vicoli, piazze e angoli caratteristici del centro storico. Un progetto artistico e culturale unico, promosso dal Comune, in collaborazione Alma music project e Zona Franca, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Un'esperienza musicale immersiva, che coinvolgerà 30 formazioni gospel provenienti da diverse realtà italiane, europee e americane, all'insegna dei valori francescani della pace, del dialogo e della fraternità.

L'evento - spiega il Comune - si svolgerà dalle 15 alle 17, coinvolgendo anche cittadini e turisti. Ogni coro porterà la propria musica in un punto caratteristico, i visitatori saranno guidati da un luogo all'altro dalla forza travolgente delle voci, vivendo la musica come parte integrante del paesaggio urbano.

Il clou della manifestazione sarà alle 16 in piazza del Comune, davanti al tempio di Minerva: accompagnati dal rintocco delle campane delle chiese, tutti i gruppi convergeranno nel cuore della città, disponendosi in un grande cerchio. Accolto in una sorta di abbraccio collettivo, il pubblico non si limiterà soltanto ad ascoltare, ma potrà cantare insieme ai coristi in un happening finale: l'effetto sarà quello di un unico inno di pace, gioia e speranza.

"Nel cuore dell'ottavo centenario francescano - sottolineano Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi - un'iniziativa originale, che unisce la bellezza e la vocazione di Assisi quale luogo di dialogo e incontro tra culture, con l'energia e i valori della fratellanza tipici della musica gospel. Cittadini e visitatori potranno vivere un'esperienza unica: un evento culturale e di turismo esperienziale, per lanciare mondo un messaggio universale di pace e speranza". (ANSA).

