(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 28 SET - Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, sul prato della chiesa Superiore della Basilica di San Francesco in Assisi, un gruppo di circa 150 Infioratori di Spello realizzerà un'infiorata dedicata all'ottavo centenario della morte del Santo patrono d'Italia, nell'ambito delle celebrazioni della festa di San Francesco.

L'opera, che resterà visibile fino al 4 ottobre, giorno in cui si celebra la festa di San Francesco, si intitola "Nel segno del Tau, un Cantico di Pace" e nasce dall'incontro fra la tradizione secolare delle Infiorate di Spello e il luogo simbolo del francescanesimo. Petali, foglie ed elementi vegetali diventeranno materia per una composizione che richiama il Cantico delle Creature, mettendo al centro il rapporto tra uomo, natura e creato.

Promosso dall'Associazione Le Infiorate di Spello e dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi, il progetto artistico sarà realizzato su un bozzetto ideato da Corrado Aisa, Elisa Benedetti e Tullia (Bibi) Capitanucci, e si svilupperà su 120 metri quadrati, integrando nella composizione floreale il Tau e la parola PAX, già presenti sul prato della Basilica Superiore.

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