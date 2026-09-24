(ANSA) - CASERTA, 24 SET - Aprirà giovedì primo ottobre la biglietteria della Reggia di Caserta realizzata in corso Giannone, strada centrale della città capoluogo. "Un gesto concreto di attenzione verso la città e di autentica vicinanza a tutti i cittadini" si legge in una nota del Museo Vanvitelliano.

L'apertura della nuova biglietteria, tanto attesa dalla cittadinanza, rappresenta anche "un grande abbraccio alla comunità locale, perché chi si trova in centro potrà accedere al Complesso vanvitelliano acquistando il biglietto direttamente in loco, in totale libertà e senza l'obbligo di prenotazione online o la necessità di recarsi in piazza Carlo di Borbone".

Un'iniziativa che ha anche un ulteriore ed importante scopo, perché è un invito per le migliaia di persone che ogni giorno visitano la Reggia a passeggiare per le vie del centro, a fare shopping, a fermarsi per un caffè o per pranzo, incentivando così anche l'economia locale.

L'attivazione del servizio è il frutto di una sinergia con Opera Laboratori, concessionario dei servizi di biglietteria del Museo. Sono inoltre allo studio nuove iniziative che permetteranno con un unico biglietto di visitare il Museo in più giornate, al fine di favorire la sosta e la permanenza turistica in città e nel territorio.

"La Reggia di Caserta - spiega il direttore ad interim del Museo Vanvitelliano Antonio Tarasco - è un capolavoro di rilevanza mondiale che, tuttavia, non deve mai perdere di vista il legame profondo con il suo territorio. Il Complesso vanvitelliano, che ha una superificie di oltre un milione di metri quadri, necessita inoltre di servizi dislocati su più accessi. In questa prospettiva, l'apertura della biglietteria in corso Giannone risponde a una duplice esigenza: offrire accoglienza ai visitatori internazionali e, al tempo stesso, valorizzare la dimensione locale, offrendo un servizio concreto ai cittadini di Caserta. Una scelta strategica che non solo agevola l'afflusso turistico, ma incentiva i visitatori a esplorare il centro storico, sostenendo l'economia cittadina".

(ANSA).

