(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Il castello di Limatola si prepara ad accogliere il Natale con una nuova edizione di Cadeaux al Castello. Quest'anno prende vita "il Grande Calendario dell'Avvento", un viaggio immersivo nel tempo in una suggestiva città vittoriana inglese: ogni giorno una nuova casella ed una nuova avventura tutta da vivere condurrà grandi e piccini nella magica atmosfera natalizia. Un viaggio incantato dove il Natale prende vita tra stazioni, lampioni, botteghe, orologi e atmosfere dickensiane.

Al centro del racconto la monumentale Grand Advent ClockTower, un grande calendario dell'avvento che scandisce il tempo dell'esperienza: ogni porta si apre su una nuova avventura. Sarà possibile imbattersi nell'immancabile Grinch e poi artisti di strada, antichi mestieri, gastronomia e ovviamente il mercatino di Natale, che da diciassette anni si attesta tra i più importanti d'Europa. Circa 80 espositori propongono, negli spazi interni ed esterni del Castello, prodotti ed eccellenze dell'artigianato, antiquariato, ceramiche e gastronomia. Inoltre, la Grande Baita di Babbo Natale anche quest'anno dà la possibilità a tutti i bambini di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

"Il Grande Calendario dell'Avvento nasce dall'idea di trasformare il castello in una grande città del Natale, ispirata all'eleganza e all'atmosfera della Londra vittoriana. Una città fatta di stazioni, treni, orologi, botteghe, piazze e luoghi dedicati al Natale", spiega Pina Martone Sgueglia, proprietaria del Castello di Limatola, che diciassette anni fa ha ideato i mercatini di Natale insieme al marito Stefano e porta avanti con successo insieme ai figli Tonio e Piera.

Il castello medievale di Limatola, situato tra le province di Benevento e Caserta, aprirà le porte ai famosi mercatini di Natale nei weekend di novembre, dal 6 all'8, dal 13 al 15, dal 20 al 22 e poi, ininterrottamente, dal 26 novembre al 13 dicembre. Dal lunedì al giovedì l'accesso è dalle 10 alle 22; nei weekend, da venerdì a domenica la magia continua fino alle 23.30. Dal lunedì al giovedì il costo del biglietto è di 7 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini; il venerdì 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini. Il sabato, la domenica e lunedì 8 dicembre, il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita al mattino; 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita dal pomeriggio.

L'ingresso è gratuito per i bambini fino a tre anni. Sono previsti turni dedicati a gruppi e scolaresche. Nel biglietto di ingresso è incluso un bicchiere di vin brulè o succo di frutta I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell'evento cadeauxalcastello.it, oppure in loco presso la biglietteria del Castello. (ANSA).

