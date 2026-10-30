(ANSA) - TORINO, 30 OTT - La moda come specchio della società, capace di raccontare trasformazioni, aspirazioni e nuovi ruoli attraverso abiti, accessori e ritratti. È il filo conduttore di "Hayez Boldini Casorati. Moda e costume nella società moderna", la mostra inaugurata oggi al Castello Visconteo Sforzesco di Novara e aperta al pubblico dal 31 ottobre. Organizzata da Mets - Percorsi d'arte e curata da Elisabetta Chiodini, sarà visitabile fino al 4 aprile 2027 nell'Ala degli Sforza, al primo piano del Castello.

Il percorso attraversa oltre un secolo di storia, dai primi anni dell'Ottocento agli anni Venti del Novecento, mostrando come il modo di vestire sia diventato nel tempo espressione di identità, appartenenza sociale e modernità. Al centro, le opere di grandi protagonisti della pittura italiana, da Francesco Hayez a Giovanni Boldini fino a Felice Casorati, affiancate da abiti e accessori storici provenienti dalle raccolte civiche milanesi di Palazzo Morando - Costume Moda Immagine e da collezioni private.

Il dialogo tra dipinti e oggetti della vita quotidiana offre uno spaccato dei cambiamenti della società, dell'evoluzione del gusto e del ruolo della donna. Otto le sezioni in cui si articola la mostra, con approfondimenti anche su aspetti particolari della vita sociale: tra questi il fumo al femminile, osservato nel passaggio da gesto anticonformista a espressione culturale.

All'inaugurazione il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha sottolineato il ruolo del Castello come polo culturale capace di richiamare visitatori da tutta Italia. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Mets per l'organizzazione delle Grandi mostre dell'Ottocento, ormai appuntamento consolidato per la città e seguito, secondo le stime citate, da decine di migliaia di persone ogni anno.

La rassegna è organizzata da Mets insieme al Comune di Novara e alla Fondazione Castello di Novara, con il sostegno e il patrocinio della Regione Piemonte e il patrocinio della Commissione europea e della Provincia di Novara. (ANSA).

